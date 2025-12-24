Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start Abschläge

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,02 Prozent schwächer bei 25 583,96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,021 Prozent schwächer bei 25 582,34 Punkten in den Handel, nach 25 587,83 Punkten am Vortag.

Bei 25 556,85 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 599,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,220 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 24.11.2025, einen Wert von 24 873,85 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 24 503,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 797,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 4,05 Prozent auf 287,46 USD), Costco Wholesale (+ 1,46 Prozent auf 867,28 USD), Biogen (+ 0,89 Prozent auf 176,37 USD), PDD (+ 0,88 Prozent auf 113,05 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 0,75 Prozent auf 791,09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Datadog A (-3,92 Prozent auf 135,69 USD), Intel (-2,15 Prozent auf 35,57 USD), Palo Alto Networks (-1,25 Prozent auf 185,77 USD), CrowdStrike (-1,08 Prozent auf 473,65 USD) und Tesla (-0,90 Prozent auf 481,20 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 369 667 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,786 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 5,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

