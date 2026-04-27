Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent auf 27 283,71 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent tiefer bei 27 278,28 Punkten, nach 27 303,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 158,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 304,68 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 939,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 19 432,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,24 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 27 314,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 5,03 Prozent auf 521,72 USD), NVIDIA (+ 3,25 Prozent auf 215,03 USD), Datadog A (+ 3,14 Prozent auf 133,55 USD), Palo Alto Networks (+ 2,57 Prozent auf 183,13 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 2,43 Prozent auf 352,78 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Arm (-7,44 Prozent auf 217,33 USD), Dollar Tree (-6,24 Prozent auf 97,28 USD), NXP Semiconductors (-4,29 Prozent auf 233,57 USD), Microchip Technology (-4,14 Prozent auf 85,74 USD) und Marvell Technology (-4,13 Prozent auf 157,53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 25 785 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at