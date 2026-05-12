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Index-Bewegung 12.05.2026 22:35:09

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,87 Prozent auf 29 064,80 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,864 Prozent tiefer bei 29 067,36 Punkten, nach 29 320,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 188,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28 628,64 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 25 116,34 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 24 687,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20 868,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15,31 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 29 372,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 3,14 Prozent auf 31,49 USD), DexCom (+ 3,05 Prozent auf 61,14 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,01 Prozent auf 448,29 USD), Intuitive Surgical (+ 2,81 Prozent auf 431,87 USD) und Netflix (+ 2,59 Prozent auf 87,66 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen QUALCOMM (-11,46 Prozent auf 210,31 USD), Intel (-6,82 Prozent auf 120,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,88 Prozent auf 184,42 USD), Zoom Communications (-3,88 Prozent auf 102,96 USD) und NXP Semiconductors (-3,84 Prozent auf 294,23 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40 792 939 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,450 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,90 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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