Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,43 Prozent auf 24 425,09 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,215 Prozent auf 24 727,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 780,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 763,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 417,38 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,897 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 24 898,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 019,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 483,36 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell lululemon athletica (+ 3,84 Prozent auf 165,39 USD), Constellation Energy (+ 3,10 Prozent auf 317,22 USD), Intel (+ 2,20 Prozent auf 45,03 USD), Datadog A (+ 1,85 Prozent auf 131,26 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,60 Prozent auf 199,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,47 Prozent auf 140,56 USD), Charter A (-6,08 Prozent auf 209,00 USD), Starbucks (-5,03 Prozent auf 92,66 USD), Comcast (-5,02 Prozent auf 28,57 USD) und Monster Beverage (-4,51 Prozent auf 74,09 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34 371 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,835 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at