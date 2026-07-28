Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,98 Prozent leichter bei 27 763,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,816 Prozent leichter bei 27 810,40 Punkten in den Handel, nach 28 039,21 Punkten am Vortag.

Bei 27 926,53 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 452,95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 118,24 Punkte. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 27 029,01 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 23 356,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 8,24 Prozent auf 159,69 USD), Booking (+ 6,70 Prozent auf 199,31 USD), Comcast (+ 6,10 Prozent auf 24,19 USD), DoorDash (+ 6,05 Prozent auf 195,52 USD) und Thomson Reuters (+ 5,66 Prozent auf 103,29 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-14,25 Prozent auf 1 096,10 USD), Nebius (-9,68 Prozent auf 169,69 USD), Micron Technology (-8,85 Prozent auf 820,53 USD), Seagate Technology (-8,53 Prozent auf 747,30 USD) und Lumentum (-8,43 Prozent auf 651,93 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 628 529 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,403 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at