Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Der NASDAQ 100 wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Am Freitag beendete der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 30 046,14 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,275 Prozent höher bei 30 167,13 Punkten, nach 30 084,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 934,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 179,82 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1,13 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 586,29 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 29 580,30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 23 832,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,20 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 8,88 Prozent auf 277,68 USD), Copart (+ 7,55 Prozent auf 31,61 USD), Sandisk (+ 7,39 Prozent auf 1 641,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,50 Prozent auf 514,39 USD) und Seagate Technology (+ 5,65 Prozent auf 973,44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Broadcom (-5,94 Prozent auf 392,99 USD), Applied Materials (-5,12 Prozent auf 507,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,18 Prozent auf 93,04 USD), CrowdStrike (-3,80 Prozent auf 216,95 USD) und Workday (-3,76 Prozent auf 198,68 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 380 460 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at