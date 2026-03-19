Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,61 Prozent auf 24 275,90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,25 Prozent leichter bei 24 119,37 Punkten in den Handel, nach 24 425,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 100,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 327,33 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 797,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 346,18 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Stand von 19 736,66 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,69 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 100,88 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Baker Hughes (+ 4,05 Prozent auf 59,81 USD), Align Technology (+ 3,11 Prozent auf 177,77 USD), Charter A (+ 3,09 Prozent auf 215,45 USD), Intuit (+ 2,11 Prozent auf 456,20 USD) und Atlassian (+ 2,00 Prozent auf 74,94 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-3,73 Prozent auf 426,05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,17 Prozent auf 136,11 USD), Tesla (-2,94 Prozent auf 381,24 USD), Axon Enterprise (-2,42 Prozent auf 496,11 USD) und PDD (-2,41 Prozent auf 98,29 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 095 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at