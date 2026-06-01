Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,26 Prozent tiefer bei 30 254,76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,125 Prozent auf 30 295,25 Punkte an der Kurstafel, nach 30 333,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 248,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 412,43 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27 710,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 960,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 21 340,99 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,03 Prozent zu. Bei 30 470,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 12,09 Prozent auf 396,00 USD), Zscaler (+ 9,00 Prozent auf 152,30 USD), Workday (+ 6,40 Prozent auf 155,54 USD), Micron Technology (+ 5,88 Prozent auf 1 028,09 USD) und Intuit (+ 5,56 Prozent auf 349,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-8,06 Prozent auf 62,85 USD), QUALCOMM (-7,45 Prozent auf 232,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,88 Prozent auf 148,15 USD), Constellation Energy (-5,42 Prozent auf 272,16 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,75 Prozent auf 491,56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 034 907 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at