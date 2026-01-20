Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,37 Prozent schwächer bei 25 180,01 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,47 Prozent tiefer bei 25 155,03 Punkten, nach 25 529,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 221,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 093,21 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 346,18 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 141,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 21 441,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,104 Prozent nach. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 25 873,18 Punkten. Bei 25 086,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 4,41 Prozent auf 378,76 USD), Intel (+ 2,75 Prozent auf 48,25 USD), Arm (+ 1,78) Prozent auf 107,66 USD), Enphase Energy (+ 1,70 Prozent auf 35,58 USD) und Walmart (+ 1,53 Prozent auf 121,53 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,74 Prozent auf 162,01 USD), AppLovin (-5,82 Prozent auf 535,63 USD), Synopsys (-3,51 Prozent auf 498,20 USD), Fastenal (-3,32 Prozent auf 42,29 USD) und NVIDIA (-3,06 Prozent auf 180,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 718 137 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

