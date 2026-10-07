Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

Am Mittwochnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,40 Prozent tiefer bei 27 489,32 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,614 Prozent auf 27 430,54 Punkte an der Kurstafel, nach 27 599,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27 341,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 509,72 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,967 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 818,69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 22 788,36 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,31 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 7,95 Prozent auf 10,05 USD), Americas Car-Mart (+ 5,61 Prozent auf 1,13 USD), ADTRAN (+ 5,38 Prozent auf 6,91 EUR), NetApp (+ 3,87 Prozent auf 237,29 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 3,55 Prozent auf 9,33 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,60 Prozent auf 153,69 USD), Cognex (-6,19 Prozent auf 62,24 USD), Astronics (-6,00 Prozent auf 65,01 USD), Methode Electronics (-5,89 Prozent auf 14,21 USD) und Nortech Systems (-5,89 Prozent auf 10,70 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 778 482 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 18,24 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at