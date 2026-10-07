3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Index-Performance im Fokus
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07.10.2026 18:00:26
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt im Minus
Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,47 Prozent schwächer bei 27 470,01 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,614 Prozent auf 27 430,54 Punkte an der Kurstafel, nach 27 599,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 341,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 502,08 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,896 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 818,69 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 788,36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 18,22 Prozent aufwärts. 27 722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 5,61 Prozent auf 1,13 USD), ADTRAN (+ 5,38 Prozent auf 6,91 EUR), Consumer Portfolio Services (+ 3,22 Prozent auf 9,30 USD), NetApp (+ 3,10 Prozent auf 235,53 USD) und Amgen (+ 2,86 Prozent auf 414,12 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cognex (-7,84 Prozent auf 61,15 USD), Methode Electronics (-6,42 Prozent auf 14,13 USD), Nortech Systems (-5,89 Prozent auf 10,70 USD), DXP Enterprises (-5,85 Prozent auf 180,44 USD) und 3D Systems (-5,85 Prozent auf 3,38 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6 660 055 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu 3D Systems Corp.
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|3,01
|-4,75%
|ADTRAN Holdings Inc
|6,90
|3,17%
|America's Car-Mart Inc.
|1,12
|4,67%
|Amgen Inc.
|369,30
|3,34%
|Cognex Corp.
|57,56
|-2,18%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,40
|5,66%
|DXP Enterprises Inc.
|179,85
|-6,16%
|Intel Corp.
|100,82
|0,96%
|Methode Electronics Inc.
|13,50
|0,00%
|NetApp Inc.
|209,40
|3,33%
|Nortech Systems Inc.
|11,01
|-3,17%
|NVIDIA Corp.
|212,45
|0,02%
|Paychex Inc.
|90,76
|1,10%
|SIGA Technologies Inc.
|3,26
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 538,69
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