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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 13.07.2026 18:02:09

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Handel am Mittag.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,06 Prozent schwächer bei 26 003,24 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,735 Prozent auf 26 088,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 281,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 139,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 934,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 888,84 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 23 183,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, mit 20 585,53 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,91 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Intuit (+ 6,19 Prozent auf 291,97 USD), Cogent Communications (+ 5,95 Prozent auf 13,36 USD), Blackbaud (+ 5,75 Prozent auf 31,29 USD), Salesforce (+ 5,62 Prozent auf 172,50 USD) und Infosys (+ 5,26 Prozent auf 11,52 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-14,65 Prozent auf 48,83 USD), Rambus (-5,92 Prozent auf 105,46 USD), FormFactor (-5,68 Prozent auf 110,84 USD), WD-40 (-5,55 Prozent auf 250,22 USD) und Ultra Clean (-5,52 Prozent auf 100,40 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 261 710 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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