Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 3,52 Prozent auf 22 897,70 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 3,31 Prozent auf 22 948,48 Punkte an der Kurstafel, nach 23 733,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23 043,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 632,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 5,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 25 955,34 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 26 151,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 025,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,45 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 10,77 Prozent auf 0,36 USD), Lancaster Colony (+ 3,82 Prozent auf 113,20 USD), Infosys (+ 3,60 Prozent auf 12,94 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2,99 Prozent auf 9,66 USD) und Monro Muffler Brake (+ 2,71 Prozent auf 7,97 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-20,69 Prozent auf 28,14 USD), Lam Research (-12,52 Prozent auf 171,60 USD), AXT (-12,16 Prozent auf 27,74 USD), Ceva (-11,55 Prozent auf 20,38 USD) und TTM Technologies (-10,70 Prozent auf 53,06 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32 824 059 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at