Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

Um 20:01 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,45 Prozent auf 22 052,96 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,27 Prozent auf 21 871,04 Punkte an der Kurstafel, nach 22 152,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21 851,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 078,20 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 682,73 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Wert von 23 307,62 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Stand von 17 750,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,09 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 21 851,05 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 14,27 Prozent auf 55,72 USD), Microvision (+ 12,28 Prozent auf 0,69 USD), Methanex (+ 9,06 Prozent auf 57,66 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,85 Prozent auf 3,69 USD) und Lifetime Brands (+ 7,58 Prozent auf 4,40 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Century Aluminum (-11,26 Prozent auf 49,11 USD), Royal Gold (-8,59 Prozent auf 221,69 USD), Volvo (B) (-8,57 Prozent auf 31,00 USD), Nortech Systems (-7,15 Prozent auf 8,96 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-6,72 Prozent auf 5,00 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 161 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,826 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at