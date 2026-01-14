inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
|
14.01.2026 16:01:50
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,14 Prozent schwächer bei 23 438,52 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,616 Prozent auf 23 563,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 709,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 434,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 590,19 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,587 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 195,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 521,70 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 19 044,39 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cerus (+ 14,29 Prozent auf 2,88 USD), Infosys (+ 7,31 Prozent auf 18,80 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,55 Prozent auf 182,59 USD), Patterson-UTI Energy (+ 3,92 Prozent auf 7,43 USD) und Lifecore Biomedical (+ 3,75 Prozent auf 7,74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Consumer Portfolio Services (-7,55 Prozent auf 8,69 USD), Nortech Systems (-4,45 Prozent auf 7,51 USD), inTest (-4,32 Prozent auf 7,53 USD), Intuit (-4,23 Prozent auf 579,70 USD) und 3D Systems (-4,03 Prozent auf 2,27 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 869 925 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,858 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu inTest Corp.
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in inTest von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)