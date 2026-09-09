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Index-Performance im Blick 09.09.2026 20:04:19

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag leichter

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der NASDAQ Composite notiert aktuell im Minus.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 26 272,20 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,365 Prozent auf 26 325,06 Punkte an der Kurstafel, nach 26 421,41 Punkten am Vortag.

Bei 26 366,56 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 184,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,966 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 690,62 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 678,82 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 21 879,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Akamai (+ 5,63 Prozent auf 111,56 USD), SMC (+ 4,26 Prozent auf 446,76 USD), FormFactor (+ 4,16 Prozent auf 114,43 USD), F5 Networks (+ 4,13 Prozent auf 405,70 USD) und Methanex (+ 2,60 Prozent auf 61,96 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-42,17 Prozent auf 1,44 USD), FreightCar America (-7,36 Prozent auf 6,80 USD), Comcast (-6,72 Prozent auf 24,56 USD), Geron (-4,97 Prozent auf 1,44 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4,52 Prozent auf 3,49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 759 800 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 3,49 -4,38% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
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America's Car-Mart Inc. 1,48 -40,76% America's Car-Mart Inc.
Comcast Corp. (Class A) 21,10 -6,84% Comcast Corp. (Class A)
Consumer Portfolio Services Inc. 7,85 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
F5 Networks Inc. 347,30 3,98% F5 Networks Inc.
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Geron Corp. 1,20 -6,86% Geron Corp.
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NetApp Inc. 158,46 -2,29% NetApp Inc.
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