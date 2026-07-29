Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,30 Prozent auf 24 554,25 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,054 Prozent leichter bei 24 863,48 Punkten, nach 24 876,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 24 899,98 Punkte, das Tagestief hingegen 24 535,61 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,70 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 25 820,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 24 673,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 098,29 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,67 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Manhattan Associates (+ 26,55 Prozent auf 212,82 USD), Blackbaud (+ 19,15 Prozent auf 42,81 USD), Anika Therapeutics (+ 10,23 Prozent auf 16,70 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 8,59 Prozent auf 34,39 USD) und Littelfuse (+ 6,12 Prozent auf 416,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Monro Muffler Brake (-17,62 Prozent auf 14,17 USD), Silgan (-11,25 Prozent auf 42,61 USD), Modine Manufacturing (-10,58 Prozent auf 186,05 USD), Methode Electronics (-9,66 Prozent auf 13,38 USD) und Integra LifeSciences (-9,51 Prozent auf 17,88 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 8 769 843 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,343 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at