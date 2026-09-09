Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,68 Prozent auf 26 241,31 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,365 Prozent leichter bei 26 325,06 Punkten, nach 26 421,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 366,56 Punkte, das Tagestief hingegen 26 184,21 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,08 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26 690,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 678,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 879,49 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,94 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SMC (+ 5,69 Prozent auf 452,92 USD), Akamai (+ 5,17 Prozent auf 111,07 USD), FormFactor (+ 3,79 Prozent auf 114,02 USD), F5 Networks (+ 3,41 Prozent auf 402,89 USD) und Corcept Therapeutics (+ 2,74 Prozent auf 117,10 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-38,96 Prozent auf 1,52 USD), Comcast (-5,81 Prozent auf 24,80 USD), FreightCar America (-5,31 Prozent auf 6,95 USD), Nexstar Media Group (-5,14 Prozent auf 160,45 USD) und Geron (-4,97 Prozent auf 1,44 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 15 746 105 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at