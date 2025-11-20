Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt mittags ab

Anleger in New York treten heute den Rückzug an.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 22 464,97 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 2,18 Prozent auf 23 057,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22 564,23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 147,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 417,15 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 990,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 172,86 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 18 966,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,51 Prozent nach oben. Bei 24 019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit EXACT Sciences (+ 17,32 Prozent auf 101,11 USD), SMC (+ 9,79 Prozent auf 359,00 USD), Myriad Genetics (+ 8,39 Prozent auf 6,98 USD), inTest (+ 7,40 Prozent auf 7,40 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 6,79 Prozent auf 750,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Geospace Technologies (-7,03 Prozent auf 17,58 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,50 Prozent auf 178,11 USD), OraSure Technologies (-3,65 Prozent auf 2,11 USD), Baiducom (-3,28 Prozent auf 111,70 USD) und Harvard Bioscience (-3,16 Prozent auf 0,60 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 186 721 Aktien gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at