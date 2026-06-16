Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,15 Prozent leichter bei 26 376,34 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,127 Prozent auf 26 649,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26 683,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 369,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 788,62 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 26 225,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 374,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 701,21 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,52 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 30,02 Prozent auf 23,69 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 22,97 Prozent auf 6,05 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,53 Prozent auf 2,99 USD), Innodata (+ 7,79 Prozent auf 107,42 USD) und FreightCar America (+ 7,59 Prozent auf 8,79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-15,98 Prozent auf 93,04 USD), Veeco Instruments (-9,44 Prozent auf 75,20 USD), Monolithic Power Systems (-9,29 Prozent auf 1 498,77 USD), Lifetime Brands (-9,25 Prozent auf 8,34 USD) und Intel (-8,45 Prozent auf 117,05 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 804 271 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,286 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 383,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at