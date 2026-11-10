Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent auf 25 065,87 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,815 Prozent leichter bei 25 047,45 Punkten in den Handel, nach 25 253,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 286,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 816,10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 27 366,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 605,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 527,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,88 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Mind CTI (+ 44,59 Prozent auf 1,26 USD), AAON (+ 19,31 Prozent auf 75,01 USD), FreightCar America (+ 15,06 Prozent auf 5,12 USD), Dorel Industries (+ 11,18 Prozent auf 1,01 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 10,79 Prozent auf 18,28 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-23,46 Prozent auf 0,87 USD), Ionis Pharmaceuticals (-9,06 Prozent auf 28,19 USD), AXT (-8,39 Prozent auf 39,31 USD), Anika Therapeutics (-7,55 Prozent auf 13,47 USD) und Cerus (-5,80 Prozent auf 1,95 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 92 092 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,426 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,43 erwartet. Mit 18,40 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at