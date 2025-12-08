Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Montag zum Handelsende.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 23 545,90 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,255 Prozent auf 23 638,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23 578,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 698,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 455,05 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 004,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 798,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Stand von 19 859,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 22,12 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 9,76 Prozent auf 12,71 USD), Cogent Communications (+ 8,00 Prozent auf 21,19 USD), Geospace Technologies (+ 7,86 Prozent auf 15,92 USD), IMAX (+ 7,81 Prozent auf 38,50 USD) und Omnicell (+ 7,54 Prozent auf 43,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cerus (-9,66 Prozent auf 1,87 USD), Modine Manufacturing (-5,51 Prozent auf 153,89 USD), AmeriServ Financial (-5,36 Prozent auf 3,00 USD), Erie Indemnity (-5,28 Prozent auf 280,81 USD) und AAON (-5,14 Prozent auf 83,03 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41 276 788 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,801 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,61 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

