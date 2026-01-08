Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,88 Prozent schwächer bei 23 377,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,150 Prozent auf 23 548,88 Punkte an der Kurstafel, nach 23 584,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 373,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 558,17 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,307 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 23 545,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 043,38 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 19 478,88 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Neogen (+ 36,99 Prozent auf 10,11 USD), Astronics (+ 9,24 Prozent auf 63,63 USD), Omnicell (+ 5,46 Prozent auf 50,04 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,54 Prozent auf 6,91 USD) und Ballard Power (+ 4,43 Prozent auf 2,83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Resources Connection (-15,56 Prozent auf 4,45 USD), Richardson Electronics (-11,82 Prozent auf 10,30 USD), SMC (-9,11 Prozent auf 359,00 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-4,63 Prozent auf 33,79 USD) und Autodesk (-4,41 Prozent auf 280,83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4 322 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,895 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Gladstone Commercial lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,90 Prozent.

Redaktion finanzen.at