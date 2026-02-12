Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter

Anleger in New York treten am Donnerstag den Rückzug an.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,59 Prozent leichter bei 22 699,63 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,331 Prozent fester bei 23 142,87 Punkten, nach 23 066,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 631,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 23 161,60 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,10 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 23 733,90 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 23 406,46 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 12.02.2025, den Wert von 19 649,95 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 2,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 461,14 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cognex (+ 34,49 Prozent auf 57,87 USD), Zebra Technologies (+ 15,03 Prozent auf 290,44 USD), Akamai (+ 11,38 Prozent auf 105,59 USD), SMC (+ 4,53 Prozent auf 466,00 USD) und Lincoln Electric (+ 4,15 Prozent auf 302,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Expeditors International of Washington (-16,50 Prozent auf 135,18 USD), Landstar System (-15,99 Prozent auf 136,73 USD), Hub Group (-10,79 Prozent auf 37,94 USD), Amkor Technology (-10,43 Prozent auf 50,31 USD) und Nissan Motor (-8,96 Prozent auf 2,41 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 176 500 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,859 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at