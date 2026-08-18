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NASDAQ Composite aktuell 18.08.2026 18:01:42

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer

Der NASDAQ Composite sinkt aktuell.

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,15 Prozent auf 26 339,37 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent leichter bei 26 346,88 Punkten, nach 26 644,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 422,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 266,68 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 25 520,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 090,73 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 21 629,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,36 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intuit (+ 4,47 Prozent auf 350,60 USD), Erie Indemnity (+ 4,43 Prozent auf 258,72 USD), Adobe (+ 3,96 Prozent auf 264,11 USD), Blackbaud (+ 3,53 Prozent auf 44,92 USD) und Netflix (+ 3,45 Prozent auf 78,64 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-12,37 Prozent auf 84,10 USD), Baiducom (-12,34 Prozent auf 91,27 USD), TTM Technologies (-11,76 Prozent auf 124,40 USD), Methode Electronics (-11,45 Prozent auf 16,01 USD) und Amkor Technology (-10,93 Prozent auf 54,60 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 9 659 641 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,709 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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