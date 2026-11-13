Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter

Anleger in New York treten am Freitag den Rückzug an.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,01 Prozent leichter bei 25 110,35 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,165 Prozent fester bei 25 408,00 Punkten, nach 25 366,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 872,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 423,09 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,34 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 27 204,38 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 26 803,03 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Wert von 22 870,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 31,01 Prozent auf 139,00 USD), CRESUD (+ 10,50 Prozent auf 9,89 USD), TransAct Technologies (+ 6,15 Prozent auf 5,18 USD), USANA Health Sciences (+ 4,71 Prozent auf 13,33 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 3,92 Prozent auf 28,38 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Dorel Industries (-13,42 Prozent auf 0,86 USD), Century Casinos (-12,25 Prozent auf 0,52 USD), PDF Solutions (-7,95 Prozent auf 37,41 USD), FreightCar America (-7,71 Prozent auf 4,91 USD) und Richardson Electronics (-7,19 Prozent auf 18,32 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 55 914 621 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at