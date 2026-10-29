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NASDAQ Composite aktuell 29.10.2026 22:34:37

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der NASDAQ Composite sank schlussendlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,38 Prozent leichter bei 26 184,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent leichter bei 26 201,82 Punkten in den Handel, nach 26 549,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 053,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 286,46 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,607 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 26 797,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24 442,94 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 23 958,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,69 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 22,25 Prozent auf 1,06 USD), Upbound Group (+ 18,15 Prozent auf 19,98 USD), Textron (+ 11,67 Prozent auf 87,46 USD), JetBlue Airways (+ 7,02 Prozent auf 3,05 USD) und Credit Acceptance (+ 5,67 Prozent auf 575,78 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-15,02 Prozent auf 22,01 USD), Monro Muffler Brake (-13,99 Prozent auf 12,30 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD) und FormFactor (-11,65 Prozent auf 97,46 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 36 985 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,657 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2027 verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Alphabet C (ex Google) 250,40 -0,87% Alphabet C (ex Google)
America's Car-Mart Inc. 1,04 -1,89% America's Car-Mart Inc.
Credit Acceptance Corp. 484,00 -4,16% Credit Acceptance Corp.
Donegal Group Inc. (B) 24,99 13,54% Donegal Group Inc. (B)
FormFactor Inc. 78,26 -7,16% FormFactor Inc.
JetBlue Airways Corp. 2,54 -5,20% JetBlue Airways Corp.
Lam Research Corp. 214,10 -3,32% Lam Research Corp.
Monro Muffler Brake Inc. 10,60 -3,64% Monro Muffler Brake Inc.
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,04 -4,40% SIGA Technologies Inc.
Textron Inc. 76,56 -1,80% Textron Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 18,48 18,09% Upbound Group Inc Registered Shs

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