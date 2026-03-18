Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der NASDAQ Composite notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,50 Prozent auf 22 366,22 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,256 Prozent leichter bei 22 421,96 Punkten in den Handel, nach 22 479,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 306,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 461,76 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,116 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 18.02.2026, den Wert von 22 753,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 006,36 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 18.03.2025, den Stand von 17 504,12 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 3,74 Prozent nach. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 061,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 9,33 Prozent auf 48,50 USD), ADTRAN (+ 8,04 Prozent auf 9,70 EUR), TransAct Technologies (+ 8,01 Prozent auf 3,58 USD), Century Casinos (+ 4,51 Prozent auf 1,39 USD) und Methanex (+ 4,25 Prozent auf 53,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Comtech Telecommunications (-9,29 Prozent auf 3,32 USD), Nortech Systems (-8,09 Prozent auf 8,64 USD), Geospace Technologies (-7,12 Prozent auf 12,00 USD), OraSure Technologies (-6,38 Prozent auf 2,79 USD) und Elbit Systems (-5,93 Prozent auf 954,13 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 102 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,835 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 11,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at