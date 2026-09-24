Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ Composite verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,67 Prozent leichter bei 26 756,34 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,748 Prozent schwächer bei 26 734,51 Punkten, nach 26 936,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 802,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 717,17 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,124 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 980,19 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 25 476,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 497,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,15 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Rambus (+ 3,97 Prozent auf 107,58 USD), Neogen (+ 2,65 Prozent auf 13,93 USD), OraSure Technologies (+ 2,63 Prozent auf 4,10 USD), AXT (+ 2,62 Prozent auf 74,89 USD) und Repligen (+ 2,42 Prozent auf 189,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-15,00 Prozent auf 16,49 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-12,98 Prozent auf 22,13 USD), inTest (-7,18 Prozent auf 10,60 USD), Oracle (-5,13 Prozent auf 137,15 USD) und Nortech Systems (-4,62 Prozent auf 10,95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 809 787 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,845 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,93 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at