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NASDAQ-Handel im Blick 30.04.2026 16:03:23

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

Der NASDAQ Composite setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 24 595,43 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,757 Prozent stärker bei 24 859,94 Punkten, nach 24 673,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24 554,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 859,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,823 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 20 794,64 Punkten. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 23 461,82 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 17 446,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,85 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 899,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 17,05 Prozent auf 160,95 USD), O Reilly Automotive (+ 8,61 Prozent auf 99,58 USD), AXT (+ 7,72 Prozent auf 76,56 USD), QUALCOMM (+ 7,10 Prozent auf 167,07 USD) und Modine Manufacturing (+ 7,02 Prozent auf 249,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-18,20 Prozent auf 16,18 USD), InterDigital (-8,79 Prozent auf 321,69 USD), Sangamo Therapeutics (-8,73 Prozent auf 0,12 USD), KLA-Tencor (-7,82 Prozent auf 1 674,21 USD) und Align Technology (-5,36 Prozent auf 168,84 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 7 347 101 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,439 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

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AXT Inc. 67,30 11,13% AXT Inc.
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Gilead Sciences Inc. 111,56 1,31% Gilead Sciences Inc.
Intel Corp. 80,47 -0,81% Intel Corp.
InterDigital IncShs 299,50 0,10% InterDigital IncShs
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Modine Manufacturing Co. 201,10 1,23% Modine Manufacturing Co.
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SIGA Technologies Inc. 4,60 0,00% SIGA Technologies Inc.
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NASDAQ Comp. 25 114,44 0,89%

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