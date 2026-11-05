S&P 500

7 376,86
23,13
0,31 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
S&P 500-Kursentwicklung 05.11.2026 18:00:31

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck

An der Börse in New York geht am Donnerstagmittag die Angst um.

Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 3,17 Prozent auf 7 445,04 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,038 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 679,24 Zählern und damit 0,122 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 688,62 Punkte).

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 681,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 394,02 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,18 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 773,95 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 7 723,55 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 6 796,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit AppLovin (+ 32,10 Prozent auf 358,99 USD), Tapestry (+ 7,75 Prozent auf 135,02 USD), Motorola Solutions (+ 7,65) Prozent auf 534,99 USD), Verisk Analytics A (+ 7,21 Prozent auf 212,11 USD) und CF Industries (+ 7,13 Prozent auf 119,64 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Sandisk (-18,09 Prozent auf 849,74 USD), Bloom Energy (-15,53 Prozent auf 169,28 USD), Western Digital (-14,99 Prozent auf 275,29 USD), Seagate Technology (-14,82 Prozent auf 474,51 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-14,38 Prozent auf 418,50 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 910 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 398,80 10,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 346,85 9,80% AppLovin Corp
Bloom Energy 156,20 4,27% Bloom Energy
CF Industries Holdings Inc 106,85 1,38% CF Industries Holdings Inc
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Motorola Solutions Inc. 459,30 -0,37% Motorola Solutions Inc.
News Corp (B) 25,80 0,00% News Corp (B)
NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 745,00 3,47% Sandisk Corp
Seagate Technology 414,00 -0,24% Seagate Technology
Tapestry 119,50 -0,21% Tapestry
Verisk Analytics Inc (A) 183,00 -2,66% Verisk Analytics Inc (A)
Western Digital Corp. 236,30 -1,29% Western Digital Corp.
Western Union Company 6,11 -0,55% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 376,86 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen