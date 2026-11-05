Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck

An der Börse in New York geht am Donnerstagmittag die Angst um.

Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 3,17 Prozent auf 7 445,04 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,038 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 679,24 Zählern und damit 0,122 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 688,62 Punkte).

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 681,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 394,02 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,18 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 773,95 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 7 723,55 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 6 796,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit AppLovin (+ 32,10 Prozent auf 358,99 USD), Tapestry (+ 7,75 Prozent auf 135,02 USD), Motorola Solutions (+ 7,65) Prozent auf 534,99 USD), Verisk Analytics A (+ 7,21 Prozent auf 212,11 USD) und CF Industries (+ 7,13 Prozent auf 119,64 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Sandisk (-18,09 Prozent auf 849,74 USD), Bloom Energy (-15,53 Prozent auf 169,28 USD), Western Digital (-14,99 Prozent auf 275,29 USD), Seagate Technology (-14,82 Prozent auf 474,51 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-14,38 Prozent auf 418,50 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 910 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at