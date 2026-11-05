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05.11.2026 18:00:31
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck
Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 3,17 Prozent auf 7 445,04 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,038 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 679,24 Zählern und damit 0,122 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 688,62 Punkte).
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 681,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 394,02 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,18 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 773,95 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 7 723,55 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 6 796,29 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit AppLovin (+ 32,10 Prozent auf 358,99 USD), Tapestry (+ 7,75 Prozent auf 135,02 USD), Motorola Solutions (+ 7,65) Prozent auf 534,99 USD), Verisk Analytics A (+ 7,21 Prozent auf 212,11 USD) und CF Industries (+ 7,13 Prozent auf 119,64 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Sandisk (-18,09 Prozent auf 849,74 USD), Bloom Energy (-15,53 Prozent auf 169,28 USD), Western Digital (-14,99 Prozent auf 275,29 USD), Seagate Technology (-14,82 Prozent auf 474,51 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-14,38 Prozent auf 418,50 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 910 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
|AppLovin Corp
|346,85
|9,80%
|Bloom Energy
|156,20
|4,27%
|CF Industries Holdings Inc
|106,85
|1,38%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Motorola Solutions Inc.
|459,30
|-0,37%
|News Corp (B)
|25,80
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|167,24
|3,18%
|Sandisk Corp
|745,00
|3,47%
|Seagate Technology
|414,00
|-0,24%
|Tapestry
|119,50
|-0,21%
|Verisk Analytics Inc (A)
|183,00
|-2,66%
|Western Digital Corp.
|236,30
|-1,29%
|Western Union Company
|6,11
|-0,55%
Indizes in diesem Artikel
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|7 376,86
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