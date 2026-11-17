S&P 500
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17.11.2026 16:01:17
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
Um 15:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 7 411,30 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 63,697 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,199 Prozent auf 7 401,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 416,59 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 415,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 393,82 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der S&P 500 bei 7 659,44 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 7 745,06 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 6 672,41 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,06 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 4,21 Prozent auf 212,00 USD), Nike (+ 4,18 Prozent auf 39,86 USD), Comfort Systems USA (+ 3,90 Prozent auf 1 098,92 USD), Albemarle (+ 3,79 Prozent auf 91,50 USD) und Vertiv (+ 3,45 Prozent auf 195,18 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Humana (-5,95 Prozent auf 433,80 USD), UnitedHealth (-5,33 Prozent auf 390,06 USD), Salesforce (-4,86 Prozent auf 204,38 USD), CVS Health (-3,95 Prozent auf 85,10 USD) und Moodys (-3,72 Prozent auf 487,47 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10 231 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|79,46
|-0,77%
|Apple Inc.
|319,30
|-0,28%
|Coherent Corp.
|190,40
|3,20%
|Comfort Systems USA IncShs
|993,50
|3,65%
|CVS Health Corp
|77,86
|-3,26%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|94,54
|-4,06%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Humana Inc.
|400,00
|-5,21%
|Moody's Corp.
|439,00
|-4,57%
|Nike Inc.
|32,51
|-6,65%
|NVIDIA Corp.
|140,84
|-0,76%
|Salesforce
|176,38
|-9,99%
|UnitedHealth Inc.
|354,00
|-5,35%
|Vertiv Holdings
|171,32
|0,07%
|Western Union Company
|5,57
|-4,30%
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