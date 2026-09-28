Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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S&P 500 im Blick 28.09.2026 18:01:28

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagmittag nach

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagmittag nach

Der S&P 500 gibt sich aktuell schwächer.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,78 Prozent leichter bei 7 682,98 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,619 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 7 709,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,41 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 666,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 721,70 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 7 711,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 6 643,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 3,69 Prozent auf 22,63 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3,11 Prozent auf 32,31 USD), Palo Alto Networks (+ 2,97 Prozent auf 385,87 USD), Intuitive Surgical (+ 2,19 Prozent auf 414,07 USD) und Caseys General Stores (+ 2,14 Prozent auf 611,28 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Bloom Energy (-9,37 Prozent auf 261,64 USD), Carvana (-7,02 Prozent auf 60,49 USD), Intel (-6,62 Prozent auf 114,86 USD), QUALCOMM (-6,49 Prozent auf 188,86 USD) und DoorDash (-6,43 Prozent auf 180,93 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14 198 544 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,766 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 232,00 -8,66% Bloom Energy
Carvana Co Registered Shs -A- 53,08 -6,60% Carvana Co Registered Shs -A-
Casey's General Stores Inc 535,20 2,10% Casey's General Stores Inc
Chipotle Mexican Grill Inc. 29,00 5,45% Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash 156,92 -7,29% DoorDash
First Republic Bank 0,00 -83,33% First Republic Bank
Gap Inc. 20,13 5,42% Gap Inc.
Intel Corp. 101,88 -5,61% Intel Corp.
Intuitive Surgical Inc 364,75 2,60% Intuitive Surgical Inc
Medtronic PLC 77,54 -0,08% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 203,40 2,84% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 342,80 4,50% Palo Alto Networks Inc
QUALCOMM Inc. 167,44 -5,97% QUALCOMM Inc.
Western Union Company 5,34 -0,63% Western Union Company

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S&P 500 7 704,59 -0,50%

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