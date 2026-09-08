Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag sinkt der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0,31 Prozent auf 7 695,01 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,851 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,141 Prozent auf 7 707,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 683,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 717,81 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7 757,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der S&P 500 bei 7 405,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 495,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Freeport-McMoRan (+ 5,61 Prozent auf 76,81 USD), Intel (+ 5,00 Prozent auf 100,59 USD), Oracle (+ 4,71 Prozent auf 166,26 USD), QUALCOMM (+ 4,06 Prozent auf 175,59 USD) und Corning (+ 3,92 Prozent auf 160,35 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Amgen (-6,96 Prozent auf 406,82 USD), Howmet Aerospace (-6,91 Prozent auf 241,36 USD), ServiceNow (-4,83 Prozent auf 134,44 USD), Intuit (-4,71 Prozent auf 317,03 USD) und Expedia (-4,66 Prozent auf 284,15 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 071 567 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 12,75 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at