Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer

Der S&P 500 zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 20:02 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,11 Prozent auf 7 629,19 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,491 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,256 Prozent auf 7 657,35 Punkte an der Kurstafel, nach 7 637,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 657,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 610,52 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,233 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7 691,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 500,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 631,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,24 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Coinbase (+ 12,04 Prozent auf 194,92 USD), Robinhood (+ 8,83 Prozent auf 119,51 USD), Sandisk (+ 8,00 Prozent auf 1 743,62 USD), Seagate Technology (+ 6,00 Prozent auf 851,30 USD) und Lam Research (+ 4,90 Prozent auf 282,50 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Nucor (-6,37 Prozent auf 248,26 USD), QUALCOMM (-5,60 Prozent auf 178,14 USD), DXC Technology (-5,55 Prozent auf 10,81 USD), General Motors (-5,33 Prozent auf 82,00 USD) und Netflix (-4,62 Prozent auf 71,83 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19 224 556 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,488 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at