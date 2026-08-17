Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter

Um 16:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 7 773,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,606 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,062 Prozent auf 7 780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 785,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 790,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 772,59 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 457,69 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 449,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,34 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 15,09 Prozent auf 252,02 USD), Sandisk (+ 6,27 Prozent auf 1 744,00 USD), Marvell Technology (+ 5,78 Prozent auf 234,85 USD), Western Digital (+ 5,12 Prozent auf 534,84 USD) und Coherent (+ 4,74 Prozent auf 341,28 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Super Micro Computer (-4,32 Prozent auf 38,12 USD), Gartner (-4,14 Prozent auf 173,60 USD), Constellation Brands A (-3,99 Prozent auf 133,63 USD), CoStar Group (-3,95 Prozent auf 31,10 USD) und Bath Body Works (-3,92 Prozent auf 18,65 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 017 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,31 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at