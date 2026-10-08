Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|S&P 500-Entwicklung
|
08.10.2026 22:34:24
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent schwächer bei 7 765,36 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65,152 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 7 774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 731,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 797,79 Punkten.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,446 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 7 673,52 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 7 482,71 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6 753,72 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,22 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CoStar Group (+ 8,01 Prozent auf 29,81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 6,21 Prozent auf 32,68 USD), Accenture (+ 5,96 Prozent auf 208,36 USD), Gartner (+ 5,19 Prozent auf 195,41 USD) und Cognizant (+ 5,15 Prozent auf 60,01 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Coherent (-9,63 Prozent auf 302,35 USD), Corning (-6,38 Prozent auf 152,83 USD), Bloom Energy (-6,34 Prozent auf 272,82 USD), Lumentum (-5,62 Prozent auf 1 048,60 USD) und Oracle (-5,48 Prozent auf 135,69 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Ford Motor-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 32 205 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|186,00
|6,04%
|Bloom Energy
|241,50
|-6,94%
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|29,40
|6,91%
|Cognizant Corp.
|53,54
|5,08%
|Coherent Corp.
|268,50
|-10,26%
|Corning Inc.
|135,84
|-6,73%
|CoStar Group Inc.
|26,49
|7,51%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Ford Motor Co.
|10,94
|0,97%
|Gartner Inc.
|174,25
|4,94%
|Lumentum Holdings Inc
|933,20
|-6,06%
|Medtronic PLC
|78,66
|2,77%
|NVIDIA Corp.
|205,50
|-3,27%
|Oracle Corp.
|120,44
|-6,17%
|Western Union Company
|5,62
|3,62%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 765,36
|-0,47%
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