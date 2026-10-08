Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent schwächer bei 7 765,36 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65,152 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 7 774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 731,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 797,79 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,446 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 7 673,52 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 7 482,71 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6 753,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,22 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CoStar Group (+ 8,01 Prozent auf 29,81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 6,21 Prozent auf 32,68 USD), Accenture (+ 5,96 Prozent auf 208,36 USD), Gartner (+ 5,19 Prozent auf 195,41 USD) und Cognizant (+ 5,15 Prozent auf 60,01 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Coherent (-9,63 Prozent auf 302,35 USD), Corning (-6,38 Prozent auf 152,83 USD), Bloom Energy (-6,34 Prozent auf 272,82 USD), Lumentum (-5,62 Prozent auf 1 048,60 USD) und Oracle (-5,48 Prozent auf 135,69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Ford Motor-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 32 205 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at