Accenture Aktie

Accenture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Entwicklung 08.10.2026 22:34:24

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der S&P 500 zeigte sich am Donnerstagabend mit negativem Vorzeichen.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent schwächer bei 7 765,36 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65,152 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 7 774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 731,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 797,79 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,446 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 7 673,52 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 7 482,71 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6 753,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,22 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CoStar Group (+ 8,01 Prozent auf 29,81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 6,21 Prozent auf 32,68 USD), Accenture (+ 5,96 Prozent auf 208,36 USD), Gartner (+ 5,19 Prozent auf 195,41 USD) und Cognizant (+ 5,15 Prozent auf 60,01 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Coherent (-9,63 Prozent auf 302,35 USD), Corning (-6,38 Prozent auf 152,83 USD), Bloom Energy (-6,34 Prozent auf 272,82 USD), Lumentum (-5,62 Prozent auf 1 048,60 USD) und Oracle (-5,48 Prozent auf 135,69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Ford Motor-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 32 205 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Accenture plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Coherent Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Accenture plc 186,00 6,04% Accenture plc
Bloom Energy 241,50 -6,94% Bloom Energy
Chipotle Mexican Grill Inc. 29,40 6,91% Chipotle Mexican Grill Inc.
Cognizant Corp. 53,54 5,08% Cognizant Corp.
Coherent Corp. 268,50 -10,26% Coherent Corp.
Corning Inc. 135,84 -6,73% Corning Inc.
CoStar Group Inc. 26,49 7,51% CoStar Group Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Ford Motor Co. 10,94 0,97% Ford Motor Co.
Gartner Inc. 174,25 4,94% Gartner Inc.
Lumentum Holdings Inc 933,20 -6,06% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 78,66 2,77% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 205,50 -3,27% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 120,44 -6,17% Oracle Corp.
Western Union Company 5,62 3,62% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 765,36 -0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen