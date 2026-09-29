S&P 500
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29.09.2026 16:01:19
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone
Am Dienstag notiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0,01 Prozent leichter bei 7 683,14 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,647 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 7 695,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 683,69 Punkten am Vortag.
Bei 7 675,62 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 699,60 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 7 711,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 7 440,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 661,21 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,02 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bloom Energy (+ 8,99 Prozent auf 286,49 USD), CarMax (+ 7,11 Prozent auf 60,57 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6,02 Prozent auf 257,20 USD), Lumentum (+ 5,08 Prozent auf 968,14 USD) und Moderna (+ 5,04 Prozent auf 207,23 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Equifax (-4,21 Prozent auf 139,65 USD), Cadence Design Systems (-3,34 Prozent auf 315,80 USD), Datadog A (-3,05 Prozent auf 260,50 USD), Palo Alto Networks (-2,94 Prozent auf 380,58 USD) und Synopsys (-2,85 Prozent auf 405,70 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 140 244 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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