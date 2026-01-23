Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Dow Jones-Kursentwicklung
|
23.01.2026 20:04:19
Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell
Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,67 Prozent schwächer bei 49 051,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,581 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,369 Prozent tiefer bei 49 201,81 Punkten, nach 49 384,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48 963,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 265,46 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,095 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 442,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 734,61 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 44 565,07 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,38 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 49 633,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 3,92 Prozent auf 468,84 USD), Amazon (+ 2,03 Prozent auf 239,10 USD), NVIDIA (+ 1,72 Prozent auf 188,02 USD), McDonalds (+ 0,77 Prozent auf 308,38 USD) und Coca-Cola (+ 0,77 Prozent auf 72,42 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Goldman Sachs (-3,81 Prozent auf 918,28 USD), Caterpillar (-3,66 Prozent auf 624,65 USD), American Express (-2,40 Prozent auf 359,20 USD), JPMorgan Chase (-2,13 Prozent auf 297,17 USD) und Walt Disney (-1,80 Prozent auf 111,17 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 18 030 268 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,795 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,08 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Walt Disney
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18:02
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Walt Disney stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Lucasfilm’s Kathleen Kennedy to step down after rebooting Star Wars franchise (Financial Times)