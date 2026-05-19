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Index-Performance im Fokus 19.05.2026 20:04:14

Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent leichter bei 28 982,80 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,688 Prozent auf 28 795,02 Punkte an der Kurstafel, nach 28 994,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 567,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 031,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 26 672,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 797,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 447,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,98 Prozent nach oben. Bei 29 678,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 6,55 Prozent auf 180,00 USD), Micron Technology (+ 5,17 Prozent auf 716,79 USD), Arm (+ 4,04 Prozent auf 223,81 USD), DexCom (+ 3,41 Prozent auf 67,31 USD) und Intel (+ 2,82 Prozent auf 111,22 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-4,61 Prozent auf 47,40 USD), Atlassian (-3,15 Prozent auf 86,62 USD), AppLovin (-2,97 Prozent auf 477,76 USD), Align Technology (-2,56 Prozent auf 154,72 USD) und Airbnb (-2,55 Prozent auf 130,87 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 17 306 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2026 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.
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