Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent leichter bei 26 884,95 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,004 Prozent tiefer bei 27 092,84 Punkten in den Handel, nach 27 093,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 769,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 130,88 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,251 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 25 114,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 516,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 398,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,71 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Neurocrine Biosciences (+ 6,34 Prozent auf 164,66 USD), Methode Electronics (+ 5,60 Prozent auf 13,20 USD), Exelixis (+ 5,42 Prozent auf 51,17 USD), TTM Technologies (+ 4,56 Prozent auf 187,81 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 4,51 Prozent auf 5,79 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Dorel Industries (-20,21 Prozent auf 0,90 USD), PetMed Express (-14,32 Prozent auf 1,83 USD), Donegal Group B (-12,72 Prozent auf 16,67 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,63 Prozent auf 4,29 USD) und American Superconductor (-7,90 Prozent auf 47,13 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 081 238 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at