Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,85 Prozent auf 23 151,53 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,522 Prozent tiefer bei 23 463,75 Punkten, nach 23 586,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23 142,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 472,89 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 4,61 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 960,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 25 644,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 798,62 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 8,15 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 23 142,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Kraft Heinz Company (+ 2,44 Prozent auf 22,09 USD), Constellation Energy (+ 2,27 Prozent auf 301,89 USD), PepsiCo (+ 2,16 Prozent auf 154,09 USD), Baker Hughes (+ 1,81 Prozent auf 63,49 USD) und American Electric Power (+ 1,49 Prozent auf 130,77 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-8,27 Prozent auf 114,02 USD), Enphase Energy (-7,19 Prozent auf 37,29 USD), Align Technology (-6,66 Prozent auf 165,52 USD), Arm (-6,65 Prozent auf 144,50 USD) und Airbnb (-6,14 Prozent auf 123,01 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26 046 312 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at