Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,15 Prozent auf 29 388,39 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,099 Prozent leichter bei 29 404,29 Punkten in den Handel, nach 29 433,43 Punkten am Vortag.

Bei 29 465,00 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 304,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 28 274,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 30 333,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23 415,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 5,35 Prozent auf 367,42 USD), CrowdStrike (+ 4,22 Prozent auf 227,61 USD), QUALCOMM (+ 3,25 Prozent auf 169,53 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,90 Prozent auf 131,00 USD) und Fortinet (+ 2,67 Prozent auf 170,44 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-6,04 Prozent auf 564,45 USD), Take Two (-6,00 Prozent auf 221,26 USD), Shopify A (-3,94 Prozent auf 146,88 USD), Airbnb (-3,04 Prozent auf 183,68 USD) und Workday (-2,81 Prozent auf 198,96 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 881 731 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,525 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at