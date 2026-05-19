Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,93 Prozent schwächer bei 28 725,49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,688 Prozent tiefer bei 28 795,02 Punkten, nach 28 994,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 28 567,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 978,42 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26 672,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 797,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 447,05 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 3,69 Prozent auf 175,16 USD), CoStar Group (+ 2,53 Prozent auf 34,04 USD), JDcom (+ 2,34 Prozent auf 32,34 USD), Verisk Analytics A (+ 2,04 Prozent auf 175,02 USD) und DexCom (+ 2,01 Prozent auf 66,40 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-5,96 Prozent auf 46,73 USD), QUALCOMM (-3,83 Prozent auf 195,85 USD), Amazon (-3,31 Prozent auf 256,10 USD), Tesla (-3,02 Prozent auf 397,59 USD) und Axon Enterprise (-2,97 Prozent auf 387,50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 679 278 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,691 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at