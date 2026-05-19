Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 19.05.2026 18:01:33

Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag

Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,93 Prozent schwächer bei 28 725,49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,688 Prozent tiefer bei 28 795,02 Punkten, nach 28 994,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 28 567,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 978,42 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26 672,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 797,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 447,05 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 3,69 Prozent auf 175,16 USD), CoStar Group (+ 2,53 Prozent auf 34,04 USD), JDcom (+ 2,34 Prozent auf 32,34 USD), Verisk Analytics A (+ 2,04 Prozent auf 175,02 USD) und DexCom (+ 2,01 Prozent auf 66,40 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-5,96 Prozent auf 46,73 USD), QUALCOMM (-3,83 Prozent auf 195,85 USD), Amazon (-3,31 Prozent auf 256,10 USD), Tesla (-3,02 Prozent auf 397,59 USD) und Axon Enterprise (-2,97 Prozent auf 387,50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 679 278 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,691 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
30.04.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 223,00 -0,13% Amazon
Axon Enterprise 336,50 -0,41% Axon Enterprise
Charter Inc (A) (Charter Communications) 122,48 0,02% Charter Inc (A) (Charter Communications)
CoStar Group Inc. 28,92 -0,16% CoStar Group Inc.
DexCom Inc. 57,60 0,00% DexCom Inc.
Enphase Energy Inc 40,19 0,09% Enphase Energy Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,95 0,00% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,04 -0,42% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 153,74 1,61% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 191,30 0,93% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 169,68 0,25% QUALCOMM Inc.
Tesla 348,00 -0,04% Tesla
Verisk Analytics Inc (A) 146,00 -0,68% Verisk Analytics Inc (A)
Warner Bros. Discovery 23,30 -0,15% Warner Bros. Discovery

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 28 818,84 -0,61%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:30 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
Die Börsen in Asien geben zur Wochenmitte nach. Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen