Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,32 Prozent schwächer bei 27 538,97 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,924 Prozent tiefer bei 27 649,64 Punkten, nach 27 907,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27 521,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 990,34 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30 883,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 621,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 611,74 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Take Two (+ 7,37 Prozent auf 222,68 USD), Broadcom (+ 1,98 Prozent auf 325,80 USD), Marriott (+ 1,69 Prozent auf 424,19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,43 Prozent auf 515,86 USD) und Fortinet (+ 1,18 Prozent auf 123,91 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-6,08 Prozent auf 385,06 USD), NVIDIA (-5,97 Prozent auf 168,00 USD), Moderna (-5,39 Prozent auf 254,50 USD), Sandisk (-4,42 Prozent auf 847,33 USD) und Arm (-4,35 Prozent auf 178,21 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 032 951 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,426 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,17 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at