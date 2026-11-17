Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,59 Prozent schwächer bei 26 764,53 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,121 Prozent höher bei 27 229,95 Punkten, nach 27 197,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26 580,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 258,84 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 187,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 995,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 799,92 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell SpaceX (+ 2,35 Prozent auf 140,59 USD), Arm (+ 2,13 Prozent auf 178,77 USD), Microchip Technology (+ 1,75 Prozent auf 59,67 USD), Diamondback Energy (+ 1,09 Prozent auf 179,35 USD) und T-Mobile US (+ 1,04 Prozent auf 171,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-6,72 Prozent auf 322,35 USD), Datadog A (-5,54 Prozent auf 163,28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,81 Prozent auf 98,07 USD), AppLovin (-4,71 Prozent auf 395,67 USD) und Workday (-4,68 Prozent auf 184,97 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 538 863 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,706 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at