WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

NASDAQ-Handel im Blick 30.01.2026 20:04:29

Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite verbucht heute Verluste.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,69 Prozent leichter bei 23 521,12 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,448 Prozent schwächer bei 23 578,96 Punkten, nach 23 685,12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23 351,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 662,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,035 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 30.12.2025, mit 23 419,08 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Wert von 23 581,14 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Stand von 19 681,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 916,83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 16,91 Prozent auf 19,15 USD), Deckers Outdoor (+ 16,70 Prozent auf 116,58 USD), Credit Acceptance (+ 9,46 Prozent auf 493,93 USD), SMC (+ 6,93 Prozent auf 413,80 USD) und Modine Manufacturing (+ 5,14 Prozent auf 185,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen KLA-Tencor (-13,88 Prozent auf 1 450,94 USD), Innodata (-12,09 Prozent auf 56,14 USD), Royal Gold (-10,53 Prozent auf 261,22 USD), Take Two (-10,13 Prozent auf 215,02 USD) und Corcept Therapeutics (-9,87 Prozent auf 40,21 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 23 691 289 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,898 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

