Anleger in New York warten auf Impulse: NASDAQ Composite am Freitagmittag unentschlossen

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,00 Prozent fester bei 23 613,42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,138 Prozent höher bei 23 645,91 Punkten in den Handel, nach 23 613,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 665,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 567,85 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,695 Prozent zu. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 26.11.2025, mit 23 214,69 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 484,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20 020,36 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,47 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SMC (+ 7,16 Prozent auf 374,14 USD), Comtech Telecommunications (+ 3,83 Prozent auf 4,61 USD), Richardson Electronics (+ 2,36 Prozent auf 10,85 USD), PDF Solutions (+ 1,70 Prozent auf 29,23 USD) und US Global Investors (+ 1,66 Prozent auf 2,45 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-8,00 Prozent auf 14,72 USD), Sangamo Therapeutics (-5,30 Prozent auf 0,42 USD), inTest (-4,93 Prozent auf 7,14 USD), Nissan Motor (-4,60 Prozent auf 2,39 USD) und Volvo (B) (-4,17 Prozent auf 31,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13 878 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,893 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at