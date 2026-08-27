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CAC 40-Kursverlauf 27.08.2026 15:59:09

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus

Der CAC 40 notiert heute im negativen Bereich.

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,61 Prozent schwächer bei 8 326,22 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,456 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,017 Prozent tiefer bei 8 460,91 Punkten in den Handel, nach 8 462,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 324,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 460,91 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,83 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 406,06 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 8 207,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 743,93 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,60 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 319 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221,697 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,53 zu Buche schlagen. Mit 8,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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