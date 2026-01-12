Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Fokus
|
12.01.2026 09:29:47
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Am Montag verliert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,31 Prozent auf 8 335,81 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,236 Prozent schwächer bei 8 342,38 Punkten in den Montagshandel, nach 8 362,09 Punkten am Vortag.
Bei 8 334,21 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 347,23 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 12.12.2025, mit 8 068,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 918,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 431,04 Punkten auf.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 12 099 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 321,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:29
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
09.01.26