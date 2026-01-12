Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Morgen.

Am Montag verliert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,31 Prozent auf 8 335,81 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,236 Prozent schwächer bei 8 342,38 Punkten in den Montagshandel, nach 8 362,09 Punkten am Vortag.

Bei 8 334,21 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 347,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 12.12.2025, mit 8 068,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 918,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 431,04 Punkten auf.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 12 099 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 321,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at